Белый дом: Трамп хочет сделать США сверхдержавой в вопросе биткоина

Исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс заявил, что американский президент Дональд Трамп стремится обеспечить для США роль «сверхдержавы» в том, что касается биткоина и цифровых активов, сообщает РИА Новости .

По его словам, американский лидер «определенно понимает важность того, чтобы Соединенные Штаты лидировали в мире, являясь сверхдержавой в биткоине и крипто-столицей мира».

«Он говорил это неоднократно, заботясь в этом», — отметил он.

Биткоин будет чаще применяться как резервный актив в США, а в перспективе — и в других странах. Поводом для такого прогноза стало принятие стратегического закона в Нью-Гэмпшире, позволяющего инвестировать часть государственных фондов в криптовалюту, заявил РИАМО главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

6 мая 2025 года Нью-Гэмпшир стал первым штатом США, официально признавшим биткоин резервным активом. Согласно новому закону (HB 302), до 5% резервов штата могут быть вложены в биткоин с обязательным хранением в лицензированных американских кастодиальных хранилищах.