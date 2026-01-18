Белый дом пригрозил телеканалу CBS судебным иском за интервью с Трампом

В случае выхода в эфир неполной 13-минутной беседы с президентом американским Дональдом Трампом, телеканал CBS может столкнуться с судебным иском от Белого дома, об этом сообщает РБК со ссылкой на New York Times.

Как утверждает издание, после окончания интервью с ведущим канала Тони Докупилом, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт обратилась к журналисту и его коллегам с посланием от президента.

Левитт передала слова Трампа, что тот настаивает, чтобы из интервью не вырезали ничего и показали его в эфире от начала до конца. Также она подчеркнула, что в случае невыполнения требования президент США грозится подать на телеканал в суд. Докупил, в свою очередь, заверил, что он и его команда изначально планировали выпустить интервью в полном объеме.

В декабре 2025 года Трамп подал иск против британской телерадиовещательной корпорации BBC, обвиняя ее в клевете и требуя компенсацию в размере 5 миллиардов долларов. Причиной иска послужила отредактированная версия речи Трампа, произнесенной в день штурма Капитолия, которая была показана в программе Panorama.

Британскую вещательную корпорацию обвиняют в создании «лживого, клеветнического, вводящего в заблуждение, унижающего, подстрекательского и злонамеренного образа президента Трампа» в документальном фильме Panorama. В иске утверждается, что фильм был создан с целью «грубого вмешательства в результаты выборов и влияния на них в ущерб президенту Трампу».

