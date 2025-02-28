После того как в Вашингтоне сорвалась сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам, в Белом доме заявили, что страны мира не смогут пользоваться Америкой, потому что та не позволит с собой так поступать, пишет РИА Новости .

«США не позволит другим странам пользоваться собой», — заявили в Белом доме.

28 февраля Украина и США должны были подписать сделку по полезным ископаемым, к которой шли несколько дней. По этому вопросу велись переговоры и согласовывалось соглашение.

Однако, когда президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон и лично встретился с президентом США Дональдом Трампом, после приветствия и нескольких дружелюбных фраз тон диалога резко сменился. Конфликт между лидерами стран начался после того, как Зеленский заявил, что Украина не согласится на прекращение огня с Россией. Трамп же придерживается иного мнения, он считает, что украинский кризис нужно завершить ради сохранения жизней.

В итоге сделка сорвалась, Зеленского выгнали из Белого дома. После этого он опубликовал в Сети пост с благодарностью, обращенной к американскому народу.