Белый дом назвал «исторической» встречу Трампа и Путина
Администрация Белого дома опубликовала новую фотографию со встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже. На этот раз в официальном аккаунте в X Белого дома появился снимок, подписанный лаконично: «Историческая».
На фотографии запечатлен момент, когда лидеры двух держав идут по красной дорожке вдоль роты почетного караула. Этот кадр стал продолжением серии публикаций, посвященных переговорам.
Ранее администрация Трампа уже публиковала совместное фото президентов с подписью «В поисках мира».