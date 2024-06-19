Белоусова, Лаврова и Мантурова выгнали из кабинета в Пхеньяне

В Пхеньяне северокорейский чиновник попросил российских министров покинуть зал заседаний, потому что они зашли в него раньше, чем глава КНДР Ким Чен Ын. Из кабинета, кроме прочих, призвали на время удалиться главу МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны Андрея Белоусова. Кадры с места событий опубликовало kp.ru на своем YouTube-канале.

На обнародованных кадрах видно, что в кабинет заходят члены российского кабмина — глава Минздрава Михаил Мурашко, первый замглавы правительства Денис Мантуров и зампредседателя правительства Виталий Савельев. Также в кабинет уже успели зайти глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров и руководитель Роскосмоса Юрий Борисов.

Когда российские делегаты начали рассаживаться по своим местам, то к ним обратился представитель КНДР. Северокорейский чиновник попросил иностранных гостей на время покинуть зал заседений.

На вопрос о том, в чем причина такой просьбы, госслужащий КНДР ответил, что первым в кабинет должен войти Ким Чен Ын.

Между тем Ким назвал президента России Владимира Путина «самым дорогим другом корейского народа».