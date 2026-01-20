Белоруссия присоединилась к предложенному Трампом «Совету мира»

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал документ, согласно которому республика присоединяется к «Совету мира», который был предложен американским лидером Дональдом Трампом, сообщает БЕЛТА .

Ранее стало известно, что Вашингтон намерен привлечь Белоруссию к руководству «Советом мира» для урегулирования ситуации в секторе Газа. Трамп направил Лукашенко личное обращение с предложением стать учредителем новой международной организации.

«Только что подписал документ. Подписал соответствующее обращение, как они и просили, в Соединенные Штаты, что мы готовы принять их предложение — стать учредителями этого Совета», — заявил Лукашенко журналистам.

«Совет мира» создается в рамках реализации мирного соглашения по конфликту радикального палестинского движения ХАМАС и Израиля, достигнутого в октябре 2025 года. Согласно замыслу США, Беларусь должна войти в число стран-основателей органа, который будет курировать выполнение мирного плана на его втором этапе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.