Бельгия выступает против конфискации замороженных активов РФ

Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что страна выступает против конфискации замороженных российских активов, такое решение вызвало бы финансовую нестабильность, сообщает РИА Новости .

С таким заявлением дипломат выступил перед неформальным заседанием европейских глав МИД в Дании.

«Почему? Потому что эти активы надежно защищены международным правом. Это означает, что их конфискация приведет к системной финансовой нестабильности, а также подрывает доверие к евро. Таким образом, это фундаментальные риски для всех государств-членов», — пояснил Прево.

Также он уточнил, что изменение инвестстратегии не является возможным вариантом, такое решение может увеличить уровень разных рисков: юридических, финансовых и судебных. Так министр прокомментировал появившееся новости о дискуссиях по переводу активов РФ в «рискованные инвестиции».

По словам Прево, суверенные активы России нужно держать заблокированными, пока РФ не выплатит компенсацию Украине. Он предлагает использовать данные средства как рычаг давления на переговорах.