Белер назвал освобождение Карелиной жестом доброй воли Москвы

Освобождение осужденной в России гражданки США Ксении Карелиной стало жестом доброй воли РФ, а также продолжением предыдущих переговоров между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение высказал спецпосланник США по делам израильских заложников, находившихся в плену у палестинского движения ХАМАС, Адам Белер, пишет РИА Новости .

«В контексте наших дискуссий по поводу России-Украины мы собираемся продолжить <…> работать над освобождением американцев», — отметил Белер в интервью телеканалу CNN.

Также сообщается, что по поручению президента США Дональда Трампа вопрос об освобождении Карелиной также поднимал спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, когда прилетал в Москву еще в марте 2025 года.

Ранее сообщалось, что США и Россия обменялись осужденными. В Россию вернулся Артур Петров, а Вашингтону передали Ксению Карелину.