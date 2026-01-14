Басюк: Орбан более подходящий переговорщик от ЕС, чем Стубб

В Совете Федерации заявили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представляется более удачным вариантом на роль переговорщика от Евросоюза, нежели президент Финляндии Александер Стубб, об этом заявил замглавы комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк, пишет ТАСС .

Басюк отметил в качестве преимуществ венгерского премьера его конструктивные отношения с американским президентом Дональдом Трампом и прагматичный подход.

По мнению Басюка, для ведения переговоров по урегулированию украинского кризиса в качестве спецпредставителя ЕС больше подходит Орбан, а не Стубб.

Ранее в издании Politico была опубликована информация, ссылающаяся на источники, о том, что страны Евросоюза рассматривают возможность назначения специального представителя, задачей которого станет ведение диалога с Россией от лица всего сообщества. В числе возможных кандидатов упоминался президент Финляндии.

«Что касается кандидатуры „горячего финского парня“, он, если не ошибаюсь, еще весной прошлого года одним из первых говорил о необходимости моральной подготовки к восстановлению отношений с Россией. Видимо, Стубб — передовик этой подготовки. И его морально-волевые качества Европа уже считает достаточными. <…> Мне кажется, что самый приемлемый кандидат все же Виктор Орбан», — сказал Басюк.

Сенатор подчеркнул, что Орбан выгодно отличается хорошими отношениями с президентом США, своим реализмом и отсутствием «ярко выраженной русофобии». Однако, по мнению Басюка, такой кандидат вряд ли найдет поддержку у европейских бюрократов. Единственным преимуществом Стубба как переговорщика эксперты считают его хорошие отношения с Трампом, добавил сенатор.

