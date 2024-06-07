Байден: разрешение Украине бить по России может втянуть Запад в конфликт

Разрешение Украине атаковать Россию американским оружием теоретически может втянуть Запад в конфликт с Россией, заявил американский лидер.

Но, по словам Байдена, это «маловероятно».

Ранее Байден обозначил для ВСУ 200-мильную зону в российском приграничье, которую якобы можно атаковать оружием из пакета американской военной помощи при отражении атак на Украину.