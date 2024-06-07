Байден: разрешение Украине бить по России может втянуть Запад в конфликт
Президент США осознал опасность разрешения Украине атаковать Россию
Президент США Джо Байден осознал опасность разрешения Украине атаковать Россию американским оружием, пишет РИА Новости.
Разрешение Украине атаковать Россию американским оружием теоретически может втянуть Запад в конфликт с Россией, заявил американский лидер.
Но, по словам Байдена, это «маловероятно».
Ранее Байден обозначил для ВСУ 200-мильную зону в российском приграничье, которую якобы можно атаковать оружием из пакета американской военной помощи при отражении атак на Украину.