Байден рассказал, в каком случае выйдет из президентской гонки

Байден сказал, что может выйти из президентской гонки при проблемах со здоровьем

Президент США Джо Байден считает, что мог бы выйти из президентской гонки, если здоровье не позволит ему быть главой государства. Об этом сообщает РБК .

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у меня проблема», — отметил Байден в интервью Black Entertainment Television.

При этом он подчеркивает, что преклонный возраст является его преимуществом, так как приносит мудрости. Действующий американский президент подчеркнул, что за прошедшие четыре года он смог показать свое умение управлять страной и у него много планов по работе.

В конце зимы лечащий врач президента Кевин О’Коннор заявил, что глава государства полностью здоров и может исполнять возложенные на него обязанности.

Однако о здоровье Джо Байдена в США и мире говорят давно, особенно актуальным этот вопрос стал после дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Также глава Белого дома часто путает фамилии политиков и названия стран.