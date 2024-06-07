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Байден и Зеленский встретятся в парижском отеле

Президент США Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским во Франции, пишет РИА Новости .

В распространенном Белом доме сообщении указано, что встреча запланирована в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.

Политики принимают участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

Ранее в четверг Байден заявил, что разрешение Украине атаковать Россию американским оружием теоретически может втянуть Запад в конфликт с Россией.