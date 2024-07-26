Байден и Нетаньяху обсудили освобождение заложников в Газе

Байден и Нетаньяху заявили о необходимости освободить заложников в Газе

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели рабочую встречу в Белом доме. Политики поговорили об условиях прекращения огня в секторе Газа, сообщает «МИР 24» .

Журналисты рассказали, что решить вопрос планируется путем договоренностей с палестинским движением ХАМАС. Также стороны указали на необходимость освободить заложников.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, Вашингтон считает важным заключить сделку по заложникам для прекращения огня.

«Однако остаются пробелы, и мы продолжаем работать с коллегами в регионе, чтобы понять, можем ли мы их устранить», — пояснил он.

Представитель Белого дома отметил, что США уверены в возможном достижении такого соглашения. Но для этого нужно прибегнуть к «определенному лидерству и пойти на компромисс», добавил Кирби.