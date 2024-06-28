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Журналист Боуз после предвыборных дебатов в США назвал Байдена больным стариком

На Западе критично высказались о Джо Байдене и его состоянии на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом. Ирландский журналист Чей Боуз назвал президента «больным стариком», сообщает РИА Новости .

Боуз в социальной сети X отметил критическое состояние Байдена на предвыборных дебатах. По мнению публициста, то, как показал себя действующий президент во время мероприятия, отражает сегодняшнее положение дел США.

«Байден — больной, растерянный старик. Живая аналогия сегодняшних США», — отметил Боуз.

Журналист также подчеркнул, что всех, кто уверял американцев в компетентности Байдена, необходимо привлечь к ответственности.

В ночь на 28 июня прошли предвыборные дебаты Байдена и Трампа. Действующий президент США вызвал опасения журналистов своим видом. Американскому обозревателю Бену Шапиро даже показалось, что Байден «вот-вот умрет». После дебатов супруге американского лидера пришлось помочь мужу покинуть сцену.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. За кресло лидера страны борются действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.