Сербия не планирует вводить визовый режим для граждан России, несмотря на растущее давление со стороны Европейского союза. Об этом в комментарии ТАСС заявил посол республики в РФ Момчило Бабич, опровергая ранее появившиеся в СМИ сообщения о возможной «гармонизации визовой политики с ЕС к 2026 году».

«Я надеюсь, до 2027 года никакие визы введены не будут. Мне неизвестно о том, чтобы правительство Сербии готовилось к этому. Более того, я уверен, что это неправда», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Сербия, несмотря на статус кандидата в члены ЕС, продолжает отстаивать суверенные решения: «Зачем нам делать шаги, которые не в интересах нашего народа? Будь то энергетика, оборона, Россия — наш надежный союзник».

Это заявление прозвучало на фоне ужесточения визовой политики Сербии в отношении ряда стран (Оман, Кувейт, Монголия, Катар), что многие аналитики расценивали как уступку Брюсселю.