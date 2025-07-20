Азербайджанский лидер получил в подарок украинские шевроны

Алиеву подарили нашивки военных частей ВСУ
Политика

Украинская журналистка Елена Курбанова вручила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву нарукавные шевроны Вооружённых сил Украины, сообщает «Газета.ру».

«Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же», — ответил азербайджанский лидер.

Его слова прокомментировал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, заявив, что Алиев сделал «очень сильное» заявление в поддержку Украины.

Ранее, в начале июля, Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с главой Азербайджана, поблагодарив его за поддержку территориальной целостности Украины. В ходе беседы также обсуждалось ухудшение отношений между Москвой и Баку. Зеленский утверждал, что выразил Алиеву солидарность «в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает республике».

В Кремле эти заявления расценили как попытку Киева обострить ситуацию.

«Украина делает всё возможное, чтобы спровоцировать Азербайджан на эмоциональные действия в отношении России», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва не угрожает Баку, но Киев продолжает «подливать масло в огонь».