Азербайджанский лидер получил в подарок украинские шевроны

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«Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же», — ответил азербайджанский лидер.

Его слова прокомментировал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, заявив, что Алиев сделал «очень сильное» заявление в поддержку Украины.

Ранее, в начале июля, Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с главой Азербайджана, поблагодарив его за поддержку территориальной целостности Украины. В ходе беседы также обсуждалось ухудшение отношений между Москвой и Баку. Зеленский утверждал, что выразил Алиеву солидарность «в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает республике».

В Кремле эти заявления расценили как попытку Киева обострить ситуацию.

«Украина делает всё возможное, чтобы спровоцировать Азербайджан на эмоциональные действия в отношении России», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва не угрожает Баку, но Киев продолжает «подливать масло в огонь».