Axios: Трамп назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с Ираном остается изменчивой, но не стал раскрывать возможные действия Вашингтона на фоне продолжающейся эскалации в отношениях между странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

«При этом он отказался обсуждать варианты (действий США — ред.), представленные ему командой национальной безопасности, или какой из них он предпочитает», — говорится в сообщении.

Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что Штаты на полном серьезе готовятся к военной операции против Ирана.

По его мнению, в конфликте главную роль сыграют подлодки с Tomahawk и надводные корабли, которые могут за один раз выпустить до 400 крылатых ракет. К ним на днях присоединится авиагруппа во главе с «Авраамом Линкольном», у которого на борту три авиаэскадрильи, включая самые современные малозаметные F-35С.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.