Axios: Трамп хотел бы провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа

Президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы организовать встречу с участием главы России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского 22 августа, сообщает ИА «Регнум» .

Как пишет агентство Axios, такое желание Трамп высказал в телефонном разговоре с Зеленским и главами государств Европы сразу после окончания переговоров в Анкоридже 15 августа.

В ходе пресс-конференции на Аляске Путин сказал, что есть возможность прийти к завершению украинского конфликта. Трамп подчеркнул отсутствие согласия по «самому важному пункту», касающемуся Украины, но шансы на его решение назвал хорошими.

Ранее Зеленский отказался уступить РФ Донбасс взамен на мирное соглашение.