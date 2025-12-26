сегодня в 23:10

Axios: США предложили Зеленскому договоренности на 15 лет

Владимир Зеленский заявил, что США в рамках предложений по урегулированию украинского конфликта предложили заключить договоренность сроком на 15 лет с возможностью продления, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

«США предложили соглашение на 15 лет, которое может быть продлено», — говорится в сообщении.

Зеленский заявляет, что хочет более длительного соглашения и намерен обсудить это с американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее в украинских СМИ сообщали, что Зеленскому нужна встреча с Трампом для согласования оставшихся 10% в проекте мирного договора. Также глава киевского режима хочет обсудить с американским президентом восстановление страны после завершения конфликта.

