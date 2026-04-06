сегодня в 06:24

Axios: США, Иран и посредники обсуждают возможное перемирие на 45 дней

США, Иран и посредники в регионе обсуждают условия возможного перемирия на 45 дней в качестве первой фазы урегулирования конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

Отмечается, что этот шаг рассматривается как первый из двух ступеней сделки по окончанию конфликта.

Вторая фаза подразумевает заключение соглашения по завершению войны.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал в ответ последнюю страну и военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.

США и Иран могут заключить мирную сделку в понедельник. Такой исход спрогнозировал американский лидер Дональд Трамп.

