Axios: на переговорах в Абу-Даби обсуждали Донбасс, ЗАЭС и деэскалацию

В ходе переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта обсуждались самые острые темы: территориальные вопросы на Донбассе, статус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и конкретные шаги по деэскалации, необходимые с обеих сторон, пишет ТАСС .

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информированных американских чиновников.

«Все вопросы были обсуждены в ходе двух дней переговоров… территориальные требования России в Донбассе, спор вокруг Запорожской атомной электростанции, а также шагов для деэскалации, необходимых с обеих сторон», — говорится в публикации.

В субботу завершился второй день работы трехсторонней группы по безопасности с участием представителей России, США и Украины.

Ранее о конструктивной атмосфере на саммите и достижении договоренности о продолжении диалога на следующей неделе заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Как сообщали участники, после второго дня делегации даже вместе пообедали.

