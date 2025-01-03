Axios: Байден мог приказать ударить по ядерным объектам Ирана

Администрация США обсуждала возможность атаки по ядерным объектам Ирана в декабре 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

С инициативой атаки ядерных объектов выступил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Условием для военных действий должно был стать получение Тегераном компонентов для ядерного оружия.

Однако, по сведениям Axios, Байден не одобрил предложение и этот вопрос больше не обсуждают в Белом доме.

Ранее РИАМО рассказывало о о возросших возможностях армии Ирана.