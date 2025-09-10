Aurus — карета для королей: глава Бахрейна ездит на российском автомобиле

сегодня в 16:49

В Сети появилось видео, на котором видно, что король Бахрейна Хамад ибн Иса аль-Халиф передвигается на российском автомобиле Aurus, сообщает РЕН ТВ .

На кадрах, которые предоставило посольство королевства в России, виден проезжающий кортеж главы государства. Его возглавляет Aurus.

Автомобиль королю подарил президент России Владимир Путин в мае 2024 года. Судя по всему, подарок не «пылится на полке», а активно используется Исой аль-Халифом.

Aurus — отечественный автомобиль представительского и высшего класса. Машина часто используется первыми лицами государства и другими влиятельными фигурами, которые требуют повышенной охраны.

Однако статус автомобиля не помешал роботу-доставщику преградить ему дорогу. Aurus с мигалками проезжал по центру Москвы, когда «курьер» проехал по пешеходному переходу и отправился по своим делам.

