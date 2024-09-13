Астраханское правительство сложило полномочия

сегодня в 14:10

После назначения нового губернатора Астраханской области кабмин ушел в отставку

Правительство Астраханской области заявило о сложении полномочий после того, как Игорь Бабушкин вступил в должность губернатора, сообщает «Бриф 24» .

Данное решение является обычной практикой при смене руководства региона и открывает путь к формированию нового состава регионального кабинета министров.

Новый губернатор имеет возможность назначить свое правительство, что, как ожидается, произойдет в ближайшее время. Временные обязанности министров будут исполнять текущие члены правительства до официального формирования нового состава.