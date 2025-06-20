Армения может закрыть небо для России, если вступит в Евросоюз

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук не исключил, что Армения может закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, если продолжит курс на сближение с Европой, сообщает «Царьград» .

«У нас сейчас с Евросоюзом нет авиационного сообщения. У Евросоюза закрыто небо для пролета российских воздушных судов. Армения тоже закроет небо? Ну, если вы вступаете в Евросоюз, то да, потому что вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и вы закроете небо. У вас выбора не будет», — отметил он в ходе бизнес-диалога «Россия-Армения» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025.

Оверчук добавил, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации и рассматривают такой сценарий.

В январе вице-премьер уже высказывал мнение, что обсуждение в Армении вопроса о возможном членстве в Евросоюзе является, по мнению России, первым шагом к выходу Еревана из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он подчеркнул, что дальнейшая экономическая политика России в отношении Армении будет строиться с учетом этого фактора.