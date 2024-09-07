Аргентина призвала МУС выдать ордер на арест Мадуро

МИД Аргентины заявил, что на фоне ухудшения ситуации в Венесуэле после 28 июля и совершения новых деяний, которые можно рассматривать как преступления против человечности, Аргентина выдать ордер на арест Николаса Мадуро.

Также Аргентина призвала арестовать других руководителей правительства Венесуэлы.

Ранее европейские и американские депутаты потребовали от избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти. Законодатели США и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором пообещали, что Мадуро «понесет ответственность», если не сложит полномочия.