Арестович* рассказал, что сделал бы с Крымом на посту президента Украины
Фото - © Kozubenko. Собственная работа/Wikipedia.org
Блогер и экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* рассказал о готовности передать РФ Крым и 4 региона в случае, если бы стал президентом. Однако даже после этого Киев их не признает принадлежащими Москве, сообщает Lenta.ru.
Журналистка Ксения Собчак в ходе интервью спросила у Арестовича*, что бы он сделал, если бы стал президентом Украины. Блогер ответил, что отдал бы 5 регионов России на условиях, как ФРГ и ГДР. Боевые действия в таком случае были бы прекращены.
Между Украиной и Россией он бы установил так называемое «длящееся» мирное соглашение. Однако договора бы не было, добавил блогер.
По мнению бывшего чиновника, необходимо обеспечить на Украине права русскоязычного населения и церкви. Он сказал, что, если бы эти условия выполнили, конфликт получилось бы остановить.
*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов в РФ.
