Арестович* рассказал, что сделал бы с Крымом на посту президента Украины

Арестович* сказал, что на посту президента Украины отдал бы РФ 4 региона и Крым

Блогер и экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* рассказал о готовности передать РФ Крым и 4 региона в случае, если бы стал президентом. Однако даже после этого Киев их не признает принадлежащими Москве, сообщает Lenta.ru .

Журналистка Ксения Собчак в ходе интервью спросила у Арестовича*, что бы он сделал, если бы стал президентом Украины. Блогер ответил, что отдал бы 5 регионов России на условиях, как ФРГ и ГДР. Боевые действия в таком случае были бы прекращены.

Между Украиной и Россией он бы установил так называемое «длящееся» мирное соглашение. Однако договора бы не было, добавил блогер.

По мнению бывшего чиновника, необходимо обеспечить на Украине права русскоязычного населения и церкви. Он сказал, что, если бы эти условия выполнили, конфликт получилось бы остановить.

*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов в РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.