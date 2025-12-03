Арбитражный суд Москвы взыскал 30 млрд рублей в пользу РФ с латвийских компаний

Российский арбитражный суд в Москве принял решение о взыскании около 30 млрд рублей с группы латвийских организаций, включая латвийский центральный банк и Rietumu Banka. Истцом по делу выступила Российская Федерация, сообщает «Царьград» .

Предметом судебного разбирательства стало изъятие российских активов на территории Латвии, расцененное как создание угрозы для экономической стабильности России. В качестве ответчиков в иске указаны, кроме прочих, и «РБ Инвестментс».

Основой для иска послужили, в частности, действия латвийского парламента, признавшего Россию «спонсором терроризма» в августе 2022 года, что стало поводом для приостановки действия ряда межправительственных договоренностей.

В результате этих решений Латвия прекратила действие двухсторонних соглашений с Россией в различных областях, включая экономику, науку, культуру, приграничное сотрудничество и социальную поддержку российских военных пенсионеров.

Среди изъятых объектов собственности оказался комплекс «Дом Москвы» в Риге, представляющий собой здание площадью 4482 кв. м. с прилегающей территорией в 966 кв. м.

Ранее сообщалось о планах латвийского правительства рассмотреть возможность демонтажа участков железнодорожной инфраструктуры, ведущей в Россию. Президент Латвии заявил о проведении анализа до конца года с участием вооруженных сил для определения целесообразности демонтажа на восточной границе, а также о согласовании этого вопроса с Литвой и Эстонией.

