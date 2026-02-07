Аракчи: Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения

Если США атакуют Иран, исламская республика ответит нападением на американские базы в регионе Персидского залива. Об этом заявил телеканалу Al Jazeera глава МИД Ирана Аббас Аракчи, сообщает РИА Новости .

По словам иранского министра, у страны нет возможности прямо атаковать американскую территорию. Поэтому в случае удара со стороны США Тегеран ответит нападением на американские базы в регионе Персидского залива.

Аракчи уточнил, что это нельзя назвать нападением на соседние страны. По его словам, это будет нападение на «американские базы на территории этих стран, где находятся американцы».

Также министр отметил, что Тегеран не будет обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем. Кроме того, он исключил вывоз обогощенного урана из страны.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что США могут нанести лишь ограниченные авиаудары по Ирану в случае атаки. Между тем Пентагон усиливает систему противовоздушной обороны для защиты Израиля, арабских партнеров и американских военных в случае ответных действий со стороны исламской республики.

