сегодня в 21:02

APA: Азербайджан не принял участие в заседании СМВД стран СНГ

Представители Азербайджана не появились на заседании Совета министров внутренних дел (СМВД) стран-участниц СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство APA.

Мероприятие состоялось 12 августа. В ходе него обсуждались вопросы сотрудничества правоохранительных ведомств, выполнение межгосударственных программ в сфере борьбы с преступностью.

Одним из главных вопросов, который стоял на повестке дня, стала незаконная миграция. Представители стран обсудили пути решения этой проблемы.

На заседании Белоруссия передала председательство в СМВД СНГ России.

Ранее Азербайджан также не стал принимать участие в заседании Экономического совета СНГ в Москве.

Ранее стало известно, что Баку передаст Украине гуманитарную помощь на 2 млн долларов. Деньги направят на поставку стране электрооборудования.