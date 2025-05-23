AP: суд блокировал запрет администрации Трампа на прием иностранцев в Гарвард

Суд США не поддержал американского президента Дональда Трампа, который хотел лишить Гарвард права принимать иностранных студентов, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Федеральный судья блокировал решение администрации президента. Таким образом, университет пока что не лишат сертификации, согласно которой он может принимать иностранных студентов для обучения в США.

Ранее стало известно, что министерство внутренней безопасности США решило отозвать документы Гарвардского университета, которые позволяли ему принимать студентов из других стран. В университете решение Белого дома назвали незаконным и политически мотивированным.

Если бы запрет Трампа вступил в силу окончательно, то более 5 тыс. студентов Гарварда встали бы перед необходимостью срочно перевестись в другие вузы.

В ответ на решение администрации президента университет подавал иск в федеральный суд.

Между тем министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм допустила, что права принимать иностранных студентов могут лишиться и другие американские вузы. По ее словам, власти рассматривают такой вариант.