сегодня в 13:05

Эксперт из венгерского Центра фундаментальных прав, аналитик Золтан Кошкович заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) можно расценивать как серьезный шаг против американского влияния, пишет URA.RU .

Венгерский аналитик утверждает, что НАБУ фактически выполняло функцию американского инструмента контроля на украинской территории. По его словам, после этого решения Зеленского следует ожидать стремительного развития событий.

Решение распустить НАБУ европейские наблюдатели воспринимают как потенциально опасное для дальнейших отношений между Киевом и Вашингтоном.

Новый закон, подписанный украинским президентом, разрешает государственным структурам контролировать деятельность НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что фактически лишает антикоррупционные органы их самостоятельности.

Ранее сообщалось, что сотни людей в нескольких украинских городах вышли на улицы с протестами против роспуска НАБУ и САП.