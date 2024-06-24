Западу должен вступить в переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине, заявил лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж, пишет ТАСС .

«Я чувствую, что война зашла в тупик. Даже если переговоры с целью найти мирное решение провалятся, я думаю, что лучше вести такие переговоры, чем отказываться от них», — цитирует политика газета The Times, на которую ссылается агентство.

По мнению Фараджа, Запад «идиотским способом провоцировал президента РФ Владимира Путина», расширяя НАТО и Евросоюза.

Фараж подчеркнул, что Лондон должен продолжать направлять Киеву оружие.

Ранее политик заявил, что Запад сам спровоцировал начало украинского конфликта.