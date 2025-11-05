Андрей Воробьев обсудил планы развития Фрязина с главой городского округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Фрязино Дмитрием Воробьевым. Они обсудили достижения и дальнейшие планы по развитию и благоустройству территории, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор и глава городского округа подвели итоги работы за 5 лет. Они обсудили, что будет сделано в будущем в муниципалитете в части ремонта и строительства соцобъектов, модернизации системы ЖКХ, благоустройства, расселения ветхого и аварийного жилья.

«Дмитрий Ричардович, вы возглавляете наукоград Фрязино уже 5 лет. Мы с вами неоднократно встречались с жителями, обсуждали все, что касается развития предприятий, хозяйственных вопросов, которые традиционно звучат от людей», — отметил губернатор.

Он напомнил, что за 5 лет в округе благоустроили территории, в том числе лесопарк, реализовывается все, что связано с модернизацией тепла. На данный момент завершен I этап строительства системы водоснабжения. Губернатор попросил Дмитрия Воробьева рассказать, чего ждут от властей жители на следующем этапе.

