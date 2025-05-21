сегодня в 23:35

Украина при Зеленском оказалась на грани гражданской войны

За годы президентства Владимира Зеленского Украина приблизилась к опасной черте внутренней войны, пишет RT со ссылкой на итальянское издание L’AntiDiplomatico.

«Шесть лет правления привели страну к грани сокрушительного военного поражения и потенциальной гражданской войны», — говорится в статье.

Аналитики издания обращают внимание на нарастание социальной напряжённости внутри Украины, связывая это с истощением мобилизационного ресурса, ростом протестных настроений из-за коррупции и расколом в политической элите.

«Киевский режим, поощряемый западными кураторами, игнорирует реальные чаяния граждан, что создаёт взрывоопасную ситуацию», — заключает L’AntiDiplomatico.

Ситуация развивается на фоне активизации российских войск на ключевых участках фронта и сокращения западной военной помощи Украине.

Ранее глава МИД Сергей Лавров обвинил ЕС в намеренной эскалации для оправдания масштабных военных поставок Киеву при стремлении Москвы к миру.