Венгерский эксперт Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав заявил, что прекращение поставок электроэнергии и газа из Венгрии и Словакии на Украину может привести к немедленному падению режима Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости .

По его словам, это возможно в двух сценариях: если атаки ВСУ критически нарушат энергобаланс самих стран-поставщиков, либо если Киев окажется настолько зависим от этих поставок, что их остановка станет для него фатальной.

Кошкович добавил, что быстрая смена власти на Украине минимизирует страдания граждан и позволит в кратчайшие сроки возобновить энерготранзит.

Данное заявление стало реакцией на сообщения о новом ударе ВСУ по нефтепроводу «Дружба», однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже опроверг влияние атаки на работу трубопровода и поставки нефти в Венгрию.