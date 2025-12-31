Украину в итоге может ожидать судьба Сирии времен экс-президента Башара Асада, если ЕС оставит ее без финансирования и каких-либо других форм денежной помощи, сообщил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Если бросить Украину без поддержки, произойдет коллапс государства, включая силовые структуры, что станет повторением ситуации Сирии накануне падения режима Башара Асада», — отметил Кашин в интервью«Лента.ру».

По его словам, Украина после завершения российской спецоперации столкнется с большими финансовыми проблемами, так как страна не сможет обеспечивать соцгарантии. Евросоюз теоретически мог бы решить данную проблему за счет полного включения рынка страны, но против такой меры выступят несколько государств, в том числе и Польша.

Ранее после попыток ВСУ атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина Украина оказалась под массированным дипломатическим давлением, которое идет со стороны международного сообщества.

