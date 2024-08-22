сегодня в 22:18

В США заявили о продолжении диалога с Москвой

Глава международного комитета сената США Бен Кардин заявил РИА Новости, что Москва и Вашингтон должны сотрудничать, как государства с ядерным оружием.

«Что бы ни случилось с ситуацией на Украине, мы будем сотрудничать с ядерными державами, особенно в сфере вооружений», — цитирует агентство слова политика.

Ранее МИД России сделал заявление по поводу участия США в боевых действиях ВСУ в Курской области.

По мнению российских дипломатов, Вашингтон напрямую вовлечен во вторжение ВСУ в Россию.