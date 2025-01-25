Американский Сенат утвердил Пита Хегсета на посту министра обороны

В Сенате США с минимальным перевесом утвердили журналиста и ветерана Пита Хегсета на посту министра обороны страны, сообщает «Интерфакс» .

Как пишет Associated Press, не все представители республиканской партии, у которых большинство в Сенате, поддержали его назначение.

Еще до утверждения сенаторы сомневались в том, что выдвиженец главы государства Дональда Трампа достоин занимать должность руководителя Пентагона. Они отмечали пристрастие Хегсета к алкоголю, а также его «агрессивное» поведение в отношении женщин.

Ранее Хегсет на слушаниях в Конгрессе дал обещание отказаться от алкоголя, если возглавит Пентагон. Он подчеркнул, что покинет пост главы Минобороны США, если нарушит это обещание.