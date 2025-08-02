Американский лидер ответил Медведеву: «Мы должны быть готовы»

Трамп заявил о полной готовности США к ядерной войне с Россией

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление о готовности страны к ядерному конфликту с Россией. сообщает ТАСС .

«Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы», — заявил он журналистам.

Трамп также прокомментировал свое решение отправить две атомные подводные лодки «в соответствующие регионы», подчеркнув, что США «просто нужно быть осторожными» после ядерных угроз со стороны России.

«Угроза была сделана, и мы не считаем, что подобное было уместно», — добавил американский лидер.

Эти слова стали ответом на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который ранее напомнил о системе «Периметр» («Мертвая рука»), способной на автоматический ядерный удар даже в случае уничтожения командных пунктов.