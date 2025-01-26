Американские дипломаты попросили Рубио сохранить помощь Украине

Сотрудники Госдепартамента, курирующие Европу, попросили госсекретаря Марка Рубио не допустить приостановки помощи Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Financial Times.

Как указано в статье, чиновники ведомства призвали Рубио не распространять на Украину решение о приостановке программ иностранной помощи. О реакции самого главы Госдепа не сообщается.

Ранее утверждалось, что Рубио поручил приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи.

О прекращении поддержки иных государств сообщал и президент США Дональд Трамп.