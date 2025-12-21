Конгрессвумен Анна Луна: Я не проголосую ни за один доллар для Украины

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Флорида Анна Паулина Луна (республиканка) заявила, что никогда не поддерживала и не намерена поддерживать выделение средств Украине, пишет ТАСС .

«Мы направили им миллионы и миллионы долларов [американских налогоплательщиков], и знаете, что они делают? Они отмывают деньги. Я с гордостью заявляю, что ни разу не голосовала за отправку хотя бы одного доллара Украине, и я все еще не намерена голосовать за это», — сказала она на конференции консервативной организации Turning Point USA в Аризоне.

Луна также обвинила некоторых американских законодателей в том, что они препятствуют урегулированию конфликта, поскольку лично наживаются на продолжении боевых действий.

«Как насчет того, чтобы быть проамерикански настроенным и не выступать за зарубежные войны?» — задалась она вопросом.

Ее заявление прозвучало на фоне внутреннего кризиса на Украине, связанного с коррупционным скандалом «Мидас» в энергетике, который привел в ноябре к отставке главы офиса президента Андрея Ермака.

