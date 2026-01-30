Американист ответил, смогут ли США повторить венесуэльскую операцию на Кубе

Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Соединенные Штаты вряд ли прибегнут к похищению кубинских представителей власти по примеру венесуэльского сценария, сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что политическая система Кубы существенно отличается от той, что существует в Венесуэле или, например, в Иране.

«На Кубе ситуация не такая критичная, как в Венесуэле или Иране, несмотря на действия США. В частности, мы не видим там каких-то массовых, масштабных протестов. Более того, основная часть кубинской оппозиции, наиболее активная, уже давным-давно уехала из страны либо в Испанию, либо в Соединенные Штаты. Не факт, что у американцев получится спровоцировать коллапс власти на Кубе. И не получится, я думаю, реализовать венесуэльский сценарий», — высказался Дудаков.

В Венесуэле такой исход оказался возможным из-за сильной зависимости системы от авторитета Николаса Мадуро, лидера с яркой харизмой. На Кубе же, по словам американиста, преобладает партократическая система.

Эксперт добавил, что для достижения желаемых результатов США пришлось бы развернуть на острове крупномасштабную военную операцию, что, как он считает, связано с серьезными рисками и потенциальными потерями.

