Американист допустил, что Трамп продолжит традицию президентов США посещать РФ

Американист Малек Дудаков назвал в беседе с «Газетой.Ru» хохмой желание Трампа посетить Россию, планируя визит на Аляску. Он также отметил, что американский президент оговорился, передает «Газета. Ru».

Он уточнил, что Трамп может посетить РФ в ответ, если переговоры закончатся успехом.

«Дональд Трамп оговорился, учитывая, что он политик в возрасте, у него нет когнитивных проблем, как у предшественника Джо Байдена. Но он нередко оговаривается, выступая с публичными речами. В данном случае оговорка по Фрейду — не зря представители нашей делегации, включая господина Ушакова, указывают, что после такого жеста [визита президента России на Аляску] было бы логично увидеть симметричный визит уже Дональда Трампа в Россию», — сказал Дудаков.

Ранее Трамп во время выступления оговорился, будто «поедет в Россию» для встречи с Владимиром Путиным, хотя сообщалось, что саммит пройдет на Аляске.