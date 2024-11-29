Американист Блохин: слова Байдена о возмутительных ударах ВС РФ — это алармизм
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Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин отреагировал на заявления президента США Джо Байдена об ответных ударах России по позициям украинской армии. Он считает такие высказывания алармизмом, сообщает RT.
Байден назвал возмутительными удары России по ВСУ. Он призвал обеспечить поддержку Киева. По словам Блохина, высказывание служит политической и тактической целям.
«Понятно, что это алармизм и обоснование для того, чтобы продолжить поддержку Украины. Причем вне зависимости, кто будет в Белом доме», — заявил американист.
Он уверен, что таким образом Байден создает кризис для администрации Дональда Трампа — избранного президента США. Попытки республиканца урегулировать конфликт могут выглядеть как предательство американских интересов. Трампа снова могут назвать «кремлевским агентом».
«Делается все, чтобы даже не при действующей, но и при следующей администрации продолжить накачку Украины», — подытожил Блохин.