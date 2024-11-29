Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин отреагировал на заявления президента США Джо Байдена об ответных ударах России по позициям украинской армии. Он считает такие высказывания алармизмом, сообщает RT .

Байден назвал возмутительными удары России по ВСУ. Он призвал обеспечить поддержку Киева. По словам Блохина, высказывание служит политической и тактической целям.

«Понятно, что это алармизм и обоснование для того, чтобы продолжить поддержку Украины. Причем вне зависимости, кто будет в Белом доме», — заявил американист.

Он уверен, что таким образом Байден создает кризис для администрации Дональда Трампа — избранного президента США. Попытки республиканца урегулировать конфликт могут выглядеть как предательство американских интересов. Трампа снова могут назвать «кремлевским агентом».

«Делается все, чтобы даже не при действующей, но и при следующей администрации продолжить накачку Украины», — подытожил Блохин.