Политолог Юрий Кот выразил сомнения относительно способности Индии устоять под давлением США в ее стремлении к подлинному суверенитету.

Эксперт полагает, что уступки американской стороне могут принести Нью-Дели лишь временные преимущества. В долгосрочной же перспективе экономический рост страны замедлится.

«Америка сегодня — это палата номер шесть, но очень опасная, потому что у нее есть серьезные мотивы на фоне хиреющей и обложенной долгами экономики. Если Индия пойдет на попятную, в короткую она, может быть, получит какую-то условную плюшку, но в долгую ее экономика будет стагнировать», — отметил Кот в эфире радио Sputnik.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что Индия готовится отказаться от закупок российской нефти.