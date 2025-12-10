«Америка не должна быть одеялом безопасности»: США могут покинуть состав НАТО

Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси представил на рассмотрение палаты представителей законопроект HR 6508 («Закон о НАТО»), цель которого — выход Соединенных Штатов из Североатлантического альянса, сообщает RT .

«НАТО — это пережиток холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей собственной страны, а не социалистических стран», — отмечается в заявлении на официальном сайте политика.

Масси акцентировал внимание на том, что изначально альянс формировался для противодействия Советскому Союзу, прекратившему свое существование более трех десятилетий назад. Он заявил, что участие в этом блоке обошлось американским налогоплательщикам в колоссальные суммы, достигающие триллионов долларов, и по-прежнему несет угрозу втягивания США в вооруженные конфликты за рубежом.

«Америка не должна быть „одеялом безопасности“ для всего мира — особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону», — добавил конгрессмен.

Предложенный законопроект предусматривает обязательное официальное уведомление НАТО президентом США о выходе, в соответствии со статьей 13 договора, а также запрещает расходование государственных средств на финансирование структур альянса. Документ был внесен в сенат республиканцем Майком Ли.

Ранее появлялась информация о том, что обновленная стратегия национальной безопасности США может повлечь за собой выход страны из НАТО и послужить началом налаживания отношений с Россией.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.