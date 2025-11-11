сегодня в 05:46

Российский посол: конфликт на Украине может завершиться «уже завтра»

Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что конфликт на Украине может быть прекращен в кратчайшие сроки при условии готовности европейских стран и НАТО вступить в переговоры с Москвой, сообщает РБК .

Выступая в Нью-Дели на дискуссии о книге «Тысячелетняя война: Россия и Запад», дипломат охарактеризовал политику Европы как «антироссийский крестовый поход», который является основным препятствием для достижения мира.

Это заявление прозвучало на фоне заверений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о готовности Москвы к политико-дипломатическому урегулированию.

Ранее президент США Дональд Трамп, неоднократно обещавший быстро завершить конфликт, утверждал, что основная сложность заключается в том, что Россия «пока не хочет останавливаться».

