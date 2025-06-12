Александр Дарчиев официально вступил в должность посла России в США,

Назначение Дарчиева, утверждённое указом Владимира Путина 6 марта, происходит в период напряжённых отношений между Москвой и Вашингтоном. В своём первом комментарии новый посол выразил надежду, что формальная процедура вручения документов откроет путь к более конструктивному взаимодействию между двумя странами.

Александр Дарчиев прибыл в США с богатым дипломатическим опытом. Он — бывший заместитель министра иностранных дел России, участник ключевых переговоров по российско-американским отношениям и специалист по сложным международным диалогам.

Его назначение совпало с первыми сигналами о возможной нормализации контактов между Москвой и Вашингтоном.