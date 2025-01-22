Акунина* могут оштрафовать за нарушение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы рассмотрит дело писателя Бориса Акунина*
Таганский суд Москвы рассмотрит дело писателя Бориса Акунина* о нарушении закона об иноагентах, сообщает РИА Новости.
Писателя подозревают в производстве материалов в сети без специальной маркировки. Штраф за это нарушение может составить от 30 до 50 тысяч рублей.
Подробности дела не приводятся. Ранее суд уже штрафовал Акунина* за подобное нарушение.
В январе суд арестовал в Подмосковье имущество исполнителя Моргенштерна также за нарушение положений закона об иноагентах.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России, включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.