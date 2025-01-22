Акунина* могут оштрафовать за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы рассмотрит дело писателя Бориса Акунина* о нарушении закона об иноагентах, сообщает РИА Новости .

Писателя подозревают в производстве материалов в сети без специальной маркировки. Штраф за это нарушение может составить от 30 до 50 тысяч рублей.

Подробности дела не приводятся. Ранее суд уже штрафовал Акунина* за подобное нарушение.

В январе суд арестовал в Подмосковье имущество исполнителя Моргенштерна также за нарушение положений закона об иноагентах.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России, включен в реестр иноагентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.